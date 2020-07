"Inländerdiskriminierung": FPÖ teilt gegen ORF aus

Die Praktikantensuche für die ORF-Sportredaktion stößt der FPÖ sauer auf - Herbert Kickl macht seiner Wut auf Facebook Luft.

Der ORF rief kürzlich ein neues Praktikanten-Projekt ins Leben, welches sich laut Ausschreibung an Personen mit Migrationshintergrund richtet. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sieht darin eine Diskriminierung der "heimischen Landsleute".

In einer Aussendung übt auch FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker scharfe Kritik an der Vorgehensweise des ORF. "Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der jährlich auch noch 650 Millionen Euro GIS kassiert, darf kein Multikulti-Utopia sein, sondern hat bei Ausschreibung sowie Vergabe jeder Position die Qualifikation in den Vordergrund zu stellen und dazu zählt ein Migrationshintergrund definitiv nicht."