Inklusive Freiwilligeneinsätze im Ausland

Am 3. November bietet das aha eine Online-Infostunde zu Auslandsaufenthalten für Menschen mit Behinderung an.

Eine Zeit lang im Ausland leben, eine andere Kultur kennenlernen, in einem Sozial- oder Menschenrechtsprojekt mitarbeiten – diesen Wunsch haben viele Menschen, egal ob sie eine Behinderung oder Beeinträchtigung haben oder nicht. Doch wie organisiert man Freiwilligenarbeit im Ausland? Worauf lässt man sich ein? Wie findet man das passende Projekt? Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden via Zoom.