Inklusion und Fußballspaß im Einklang

FC Lustenau feierte erfolgreiche Premiere mit dem „kick mit Fußball PLUS" Hallenturnier.

Lustenau . Kürzlich fand in der Lustenauer Gymnasiumhalle ein ganz besonderes Fußballturnier statt. Der FC Lustenau 1907 lud zum ersten „kick mit Fußball Plus Hallenturnier“, das einen bedeutenden Schritt im Breitensport setzten sollte. Die Highlights des Tages waren die verschiedenen Turniere, die den Fokus auf die Vielfalt des Sports legten. Die Initiative „kick mit“ fördert den Frauenfußball und die soziale Integration. Der FC Lustenau 1907 ist seit September 2017 Partner von kick mit Österreich. „Gepaart mit Bildung ist der Hauptansatz Bewegung, Integration, Anerkennung, Partizipation, nachhaltige Entwicklung und Empowerment“, so Thomas Sperger von „kick mit“.

Mädchenpower am Ball

Das wurde beim ersten Hallenturnier am vergangenen Wochenende auch eindrücklich demonstriert. Insgesamt wurden zwei Mädchenturniere (U13 und U16)), ein Damenturnier, ein Bambiniturnier (U6) und das einzigartige Special Needs Turnier für Menschen mit Beeinträchtigungen ausgetragen. Die Veranstaltung war nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Plattform, um die Inklusivität und Gemeinschaft im Fußball zu zelebrieren.

Die beiden Mädchenturniere zeigten das wachsende Interesse am Frauenfußball. Junge Talente aus der Region traten in spannenden Begegnungen gegeneinander an und boten den Zuschauern beeindruckenden Fußball. Im Damenturnier kämpften erfahrene Teams um den Titel. „Die Spielerinnen zeigten nicht nur guten Fußball auf hohem Niveau, sondern auch Teamgeist und Fairplay, was die Bedeutung des Frauenfußballs im Verein unterstrich“, freute sich Sperger.