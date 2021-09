Initiative „Offener Kühlschrank“ startet in Bludenz

Bludenz. Lebensmittel sind kostbar, das weiß jeder. Damit in Bludenz in Zukunft weniger Nahrungsmittel im Abfall laden, startet die Stadt ab September das Projekt „Offener Kühlschrank“. Hier können Bürgerinnen und Bürger Lebensmittel vorbeibringen, anstatt sie wegzuschmeißen.

In Vorarlberg landen jährlich rund 4.000 Tonnen an noch genießbaren Lebensmitteln im Abfall, manche davon sogar noch originalverpackt. Neben dem Verlust an wertvollen Nahrungsmitteln landet damit auch bares Geld in der Tonne. Knapp 300 Euro wirft ein durchschnittlicher Vorarlberger Haushalt so pro Jahr weg. Die Initiative „Offener Kühlschrank“ möchte dem entgegensteuern. Ab 1. September wird es daher nun auch in Bludenz einen Foodsharing-Schrank geben.