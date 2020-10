Initiative Offener Kühlschrank mit weiterem Standort

Ab Mittwoch gibt es auch in Götzis einen Offenen Kühlschrank.

Dornbirn. Die Erfolgsgeschichte „Offener Kühlschrank“ geht weiter. Ingrid Benedikt von der Initiative Offener Kühlschrank freut sich, dass ab dieser Woche nach zwei Standorten in Dornbirn und einem in Feldkirch, eine weitere Neueröffnung ansteht. Ab Mittwoch werden auch im Büro des KAB (Katholische Arbeiterbewegung) in Götzis Lebensmitteln „eine zweite Chance gegeben“.