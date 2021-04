Initiative für Kunst im Öffentlichen Raum

Vitrine als Mini-Ausstellungsort für Dornbirns Künstlerinnen und Künstler.

Dornbirn. Immerhin ist die Vitrine an der Hatlerstraße so groß, dass darin mehrere Erwachsene Platz finden. Also sind die Initiatoren aus dem Kreis von Dornbirns Kunstschaffenden überzeugt davon, dass sich auch ihre Werke darin trefflich präsentieren lassen.