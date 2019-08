Initiative Burgruine Neuburg bedankt sich bei Sponsoren und Helfern

Mehrere regionale Unternehmen und über 90 Privatpersonen haben Vergangenes Jahr mit ihrer Unterstützung zum Erhalt des Koblacher Wahrzeichens beigetragen.

Weiters die Unternehmen Heinzle Ulrich, Kopf Elektro, Kopf Juwelier und mehrere weitere Firmen, deren Namen aufgrund von datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Leidwesen der Initiative nicht in Erfahrung gebracht werden konnten. Das Bautransparent, mit dem sich die Ehrenamtlichen in erster Linie bei den Sponsoren bedanken wollten, wurde sehr zum Bedauern des Initiators mehrfach von Vandalen zerstört.

„Die nächste Bauetappe an der westlichen Ringmauer beginnt voraussichtlich am 17. September 2019“ so der Leiter und Initiator der Gruppe Neuburg. Über den Baufortschritt wird die Gemeinde Koblach fortlaufend berichten.