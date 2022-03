Inge Patsch: Tu weniger als du kannst

Mit Vorträgen und Seminaren begleitet Inge Patsch Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Am Donnerstag, den 31. März, 19.30 Uhr, ist die Logotherapeutin und Buchautorin mit ihrem Vortrag „Tu weniger als du kannst!“, zu Gast in der Kultur.LEBEN-Benefizreihe im Sonnenbergsaal Nüziders.

Inge Patsch ist Logotherapeutin und Leiterin des Tiroler Instituts für Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor E. Frankl in Axams. Sie hält zahlreiche Vorträge und Seminare im In- und Ausland und hat bereits mehrere Bücher zum Thema Sinnsuche geschrieben. „Es gibt unzählige Modelle, wie man angeblich glücklich wird. Trotzdem fehlt vielen Menschen das, was wir als Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung bezeichnen würden, um schwierige Lebenssituationen zu überstehen“, erklärt Inge Patsch.