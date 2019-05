Infrastruktur und Ortsbild

Marktgemeinde Nenzing plant zahlreiche bauliche Maßnahmen für den Sommer

Auch in Nenzing-Dorf stehen bauliche Maßnahmen an, beispielsweise wird die Straße Am Kanal saniert, der Zaun erneuert sowie ein Gehweg errichtet.“ Beim Friedhof der Marktgemeinde sind die Bauarbeiten für zwanzig weitere Urnengräber bereits voll im Gange (die VN-Heimat berichtete ausführlich). Viel Lob erntete die Marktgemeinde auch für die in den vergangenen Jahren geschaffenen Blühflächen im Rahmen des Projekts „Naturvielfalt in der Gemeinde“. Diese Flächen sollen erweitert werden. „Beispielsweise könnten die artenarmen Rasenflächen entlang der Gaisstraße in naturnahe Bienenweiden umgewandelt werden. Ein weiteres Projekt könnte der Mengdamm in Teilbereichen sein“, sinniert der Bürgermeister. Und schließlich muss die Ruine Ramschwag einmal mehr saniert werden: „Bislang hat die Bergrettung Nenzing dies dankenswerterweise durchgeführt.“ Heuer wird eine Spezialfirma aus dem Südtirol die Konservierungsarbeiten übernehmen.