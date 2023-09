Primar Dr. Thomas Winder und Oberarzt Dr. Bernd Hartmann, LKH Feldkirch, waren am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprachen über den Infotag für Krebspatienten und ihre Angehörigen.

Ziel ist es, Betroffenen eine umfassende Informationsplattform zu bieten, die über medizinische Beratungen hinausgeht und den gesamten Lebensalltag mit Krebs berücksichtigt. Unter dem Motto „Was hilft und gut tut“ werden Expert:innenvorträge und Workshops zu den Kernthemen Psychoonkologie, Komplementärmedizin, Nutrazeutika, sowie Sozialrecht angeboten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Austausch mit Fachexpert:innen wie Priv.-Doz. Dr. Thomas Winder, PhD, Primar der Abteilung Innere Medizin II am LKH Feldkirch und Koordinator des Onkologie-Netzwerks Vorarlberg sowie OA Dr. Bernd Hartmann, Innere Medizin II am LKH Feldkirch und Präsident der Krebshilfe Vorarlberg. Die Veranstaltung findet im Pfarrzentrum Altenstadt in Feldkirch statt und kann kostenlos und ohne Voranmeldung besucht werden.

18.000 Vorarlberger:innen leben mit einer Krebserkrankung

Die Fortschritte im Diagnoseverfahren und in der Therapie von Krebs haben dazu geführt, dass die Krankheit immer besser behandelbar ist und zunehmend zu einer chronischen Erkrankung wird. Trotzdem bleibt die Diagnose Krebs eine sehr traumatische Erfahrung für Patient:innen und ihre Angehörigen. Jedes Jahr sind etwa 1.800 Menschen in Vorarlberg von einer Neuerkrankung betroffen, insgesamt leben etwa 18.000 Vorarlberger:innen mit einer Krebserkrankung. Neben den komplexen medizinischen Fragen, müssen sich die Patient:innen auch mit den Auswirkungen der Krankheit auf ihr soziales Umfeld, ihre Arbeit, Ernährung und den Umgang mit Angst, Depressionen, körperlichen Veränderungen und Sexualität auseinandersetzen. Es stellen sich zahlreiche medizinische, soziale, psychologische und finanzielle Fragen.

Bestmögliche medizinische Versorgung von entscheidender Bedeutung

„Eine umfassende Betreuung der Patient:innen und ihrer Angehörigen ist uns am LKH Feldkirch sehr wichtig. Die Patient:innen sollen sich in dieser herausfordernden Situation gut aufgehoben fühlen“, betont Primar Thomas Winder, Abteilungsvorstand der Inneren Medizin II am LKH Feldkirch und Koordinator des Onkologie-Netzwerks Vorarlberg. „Die bestmögliche medizinische Versorgung ist von entscheidender Bedeutung: Die Onkologie am LKH Feldkirch betreibt ein eigenes Studienzentrum und kann den Patient:innen stets die neuesten Therapie- und Diagnoseverfahren anbieten. Gleichzeitig wird der Mensch als Ganzes betrachtet und es werden zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gefunden und genutzt.“