Infos zum Superwahljahr 2024

Am 17. April ist Europäischer Tag der Jugendinformation.

Der 17. April ist Europäischer Jugendinformationstag und ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) feiert Geburtstag – gemeinsam mit den Jugendinformationszentren sowie jungen Menschen in ganz Europa. Dieses Jahr steht im Zeichen der Demokratie, mit rund 4 Milliarden Menschen – fast die Hälfte der Weltbevölkerung – in 76 Ländern, die an Wahlen teilnehmen. Allein 400 Millionen Bürger*innen können ihre Stimme bei den Europawahlen am 9. Juni abgeben.