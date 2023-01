Informationsveranstaltungen zu Unterkünften für Geflüchtete

In Koblach fanden am 20. Jänner 2023 die von Gemeinde, Land und Caritas organisierten Infoveranstaltungen mit Bürgermeister Gerd Hölzl, Landesrat Christian Gantner, sowie Vertretern von Polizei und Caritas statt. Dabei wurde aus erster Hand zum Thema der Flüchtlingsunterbringung informiert.

Bei beiden gut besuchten Terminen in der ehemaligen Schlosserei (Letten 3) und im ehemaligen Gasthaus Sternen folgte nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister eine allgemeine Erklärung der Flüchtlingssituation durch den Landesrat. So habe Vorarlberg bei 400.000 Einwohnern nach der Verteilungsquote des Bundes eine Anzahl von 4.000 Personen in die Grundversorgung aufzunehmen. Für einen Ort wie Koblach mit etwas mehr als 5.000 Personen würde das die Beherbergung von 50 Personen ergeben. Anfang dieser Woche wurde eine Belegung des Wohngebäudes Letten 3 mit Familien, bestehend aus max. 6-8 Personen im 1. OG, und max. 6-8 Einzelpersonen im 2 OG vereinbart. Außerdem beherbergt das Gebäude im UG ein Büro der Caritas, das Wochentags mit zwei Betreuungspersonen besetzt ist. Den BürgerInnen Koblachs steht außerdem eine 24-Stunden-Rufbereitschaft der Caritas zur Verfügung. Im ehemaligen Gasthaus Sternen werden ausschließlich Flüchtlingsfamilien mit insgesamt maximal 15 Personen einquartiert. Die Belegung beider Standorte erfolgt in Etappen ab April 2023.