Informationen zum Projekt Hafen- und Seeanlagen Lochau NEU

Lochau. Im Rahmen eines Workshops mit anschließender öffentlicher Kick-Off-Veranstaltung und Bürgerinformation erfolgte offiziell der Startschuss für das Projekt „Hafen- und Seeanlagen Lochau NEU“. Dabei geht es auch um die Zukunft der Alten Fähre.

Einmal mehr steht die Alte Fähre Meersburg als imposanter, nostalgischer Blickfang im Zentrum der Lochauer Hafenanlagen im Mittelpunkt des Projektes zur Neugestaltung der Lochauer Hafen- und Seeanlagen. Denn nach weit über 40 Jahren am heutigen Standort ist sie in die Jahre gekommen, sie ist in einem sehr desolaten Zustand. Eine notwendige Generalsanierung würde laut Gutachter rund fünf Millionen Euro kosten. Außerdem läuft die Genehmigung zur Aufstellung im Jahre 2025 ab.

Die Fähre ist und war in diesem besonderen Ambiente am See jahrzehntelang ein Gastronomiebetrieb mit den verschiedensten Pächtern. Sie bietet im Fahrdeckbereich Raum für besondere gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen, sie beherbergt Vereine wie den Lochauer Yachtclub heute oder den Ruderclub Lochau in früheren Jahren, und sie ist seit Anbeginn auch Sitz der Bodenseesegelschule Sporer.

Projektstart im See- und Uferausschuss

Vor über einem Jahr haben die Mitglieder des See- und Uferausschusses der Gemeinde mit Obmann Thomas Guschl begonnen, sich mit der Neu- bzw. Umgestaltung des „Lochauer Bodenseeufers“, der Hafenanlagen und der Alten Fähre zu beschäftigen. Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, mehrere Workshops wurden abgehalten. In Gesprächen mit Experten wurden Möglichkeiten zur Neugestaltung diskutiert. Die Erhaltung des Bestands einerseits bzw. Wünsche für künftige Nutzungsmöglichkeiten andererseits wurden ausgelotet.

Auftragsvergabe an „EUROPAN Österreich“

Im September 2022 hat die Gemeindevertretung die Wettbewerbsinitiative „EUROPAN Österreich“ mit der Leiterin Arch. Iris Kaltenegger damit beauftragt, die Gemeinde Lochau beim Projekt „Hafen- und Seeanlagen Lochau NEU“ im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung professionell zu begleiten.

EUROPAN ist ein europäischer Städtebau- und Architekturwettbewerb mit hohem Innovationsanspruch. Dabei handelt es sich um einen offenen Ideenwettbewerb, der Realisierungsstrategien entwickelt. Engagierte, internationale Architekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten unter 40 Jahren begleiten hier Projekte von der Idee bis hin zur Umsetzung.

Workshop mit Kick-Off-Veranstaltung

So fand am 7. Jänner eine Kick-Off-Veranstaltung mit Workshop zum Projekt „Hafen- und Seeanlagen Lochau NEU“ auf der Alten Fähre statt. Zu diesem ganztägigen Workshop im Fahrdeck der Alten Fähre unter der Leitung von Iris Kaltenegger und ihren Teamkolleginnen Claudia Nutz und Hannah Nusser von EUROPAN trafen sich in der über 20-köpfigen Arbeitsgruppe Gemeindeverantwortliche aus dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung, Mitglieder des See- und Uferausschusses, Günter Bader vom Bauamt der Gemeinde, Mitglieder des Lochauer Yachtclubs, der Segelschule Sporer und des Musikvereins sowie der derzeitige Pächter der Alten Fähre und der Geschäftsführer des Naturschutzvereins Rheindelta.

Es ging hier jedoch nicht allein um die Alte Fähre, sondern auch um das Seeufer bzw. die Seeanlagen in ihrer Gesamtheit samt der Verbindung zum Lochauer Ortszentrum. Es ging hier auch darum, die Wünsche der Lochauer Bürger festzuhalten und zu kanalisieren, in welche Richtung sich die Bodenseegemeinde Lochau in Zukunft entwickeln will.

Erster öffentlicher Auftritt

Nach diesem sehr gut verlaufenden Workshop waren auch interessierte Lochauer Bürgerinnen und Bürger zu einem ersten kleinen, öffentlichen Informationsaustausch vor der Alten Fähre eingeladen. „Das Seeufer mit der gesamten Infrastruktur soll vor allem der Bevölkerung hier im Ort zur Freizeitgestaltung dienen, aber auch den Gästen, die unsere schöne Gemeinde im Sommer besuchen“, so Bürgermeister Frank Matt zusammenfassend.

Ideen und Meinungen sind gefragt

Im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung sind alle Lochauerinnen und Lochauer eingeladen, ihre Gedanken, Anregungen und Ideen zur künftigen Gestaltung der Lochauer Hafen- und Seeanlagen einzubringen und bis zum 27. März per E-Mail unter thomasguschl@outlook.com an Gemeinderat Thomas Guschl, Obmann des See- und Uferausschusses, zu senden. Er ist der erste Ansprechpartner für das Projekt „Hafen- und Seeanlagen Lochau NEU”.