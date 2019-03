Information und Diskussion über die soziale Wohnbautätigkeit in Lochau

Lochau. Groß war der Andrang zur Informationsveranstaltung über geförderte Miet- und Mietkaufwohnungen im neuen „Bäumle-Quartier am See“. Bürgermeister Michael Simma konnte rund 150 interessierte Wohnungssuchende im Pfarrsaal begrüßen.

Im Mittelpunkt des Abends stand die ausführliche Information über die Errichtung eines gemeinnützigen Wohnobjektes der „Wohnbauselbsthilfe“ samt Tiefgarage im neuen Bäumle-Quartier am See sowie die Vermietung und Vergabe der 19 Wohnungen – zwei Vier-, zehn Drei- und sieben Zwei-Zimmer-Wohnungen. Am 1. Oktober 2019 können diese Wohnungen bezogen werden.