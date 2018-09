Information und Begegnung rund um die Eröffnung des neuen Lochauer Gemeindehauses

Lochau. Die Lochauer stürmen ihr neues Gemeindehaus. Information und Begegnung standen beim „Tag der offenen Tür“ mit der offiziellen Eröffnung, honorigen Ansprachen, kirchlicher Segnung und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm im Mittelpunkt.

Rückblich auf die Entwicklungsgeschichte

Erinnert wurde an die mutige Entscheidung für dieses zukunftsweisende Projekt unter der Federführung des damaligen Bürgermeisters Xaver Sinz, an den Architekturwettbewerb im Sinne der städtebaulichen Belebung und Stärkung des Ortszentrums in ortsbaulicher, gestalterischer und funktioneller Hinsicht, die eingeforderte Volksabstimmung, den Abbruch des alten Gemeindeamtes aus den 1930er Jahren und den guten Baufortschritt unter dem kompetenten Projektbegleiter Michael Hassler. Und dass man mit den Baukosten zudem auch dank den „Mitbewohnern“ und dank den zu erwartenden hohen Landesförderungen auch finanziell in dem von Wolfgang Alge (Liste „Das TEAM für LOCHAU – Volkspartei und Parteifreie“) prognostizierten Rahmen mit rund sechs Millionen Euro blieb, machte den Erfolg komplett.