Infoabend Bildungsquartier Bludenz Mitte

Bludenz. Am Montag, 23. Jänner, findet um 20 Uhr ein Informationsabend in „Zemma“ in Bludenz zum LEADER Projekt „Bildungsquartier Bludenz Mitte“ statt.

Im Herbst 2022 startete das Projekt Bildungsquartier Bludenz Mitte. In diesem Bereich soll ein lebendiger Ort entstehen, an dem Kindern, Jugendlichen und Familien ein zukunfts- und chancenreicher Bildungsweg ermöglicht werden kann. Das gebiet rund um die Volksschule Bludenz Mitte bietet ein landesweit einzigartiges Areal, das durch eine hohe Dichte an Bildungsorganisationen geprägt ist. Für rund zweitausend Schüler*innen und deren Familien ist es der zentrale Ort der Bildung. Insgesamt sind es elf Einrichtungen, die sich in diesem Stadtteil mit Bildung beschäftigen. „Mit dem Bildungsquartier Bludenz Mitte bekommt die Stadt ein einzigartiges Projekt in der Bildungslandschaft“, ist Bürgermeister Simon Tschann überzeugt.

Beim Infoabend und an vier weiteren Wokshoptterminen im Januar geht es auch um die Entwicklung einer Kulturmoderator*in, die/der den Prozess begleiten wird. Mit über 90 Nationalitäten ist Bludenz reich an unterschiedlichsten Kulturen, Sprachen und Lebensweise. In der Position als Kulturmoderator*in unterstützt man den Kontakt zwischen Kindergarten, Schule, Eltern und vielfältigen Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Man hat die Chance interessante Leute kennenzulernen und die Zukunft in den städtischen Bildungseinrichtungen gemeinsam zu gestalten. Vom Elterncafé bis zum Fest der Kulturen ist vieles möglich. Kulturmoderator*innen werden eine wichtige interkulturelle Brücke zwischen Eltern, schulischen Einrichtungen und Institutionen erbringen können. Die Einsatzmöglichkeiten sind von ehrenamtlichen Tätigkeiten bis zur projektorientierten Mitarbeit vielfältig.

INFO & ANMELDUNG:

Kathrin Neugebauer | kathrin.neugebauer@sozialsprengel-bludenz.at

Christian Marino | christian.marino@sozialsprengel-bludenz.at

Tagesmodule: Di, 24.1.2023 9-15 und Mi, 25.1.2023 9-15

Abendmodule: Di, 24.1.2023 18-21 und Mi, 25.1.2023 18-21