Infoabend Bildungsquartier Bludenz Mitte

Bludenz. Am Freitag, 14. Oktober, findet um 19 Uhr ein Informationsabend in der Polytechnischen Schule Bludenz zum LEADER Projekt „Bildungsquartier Bludenz Mitte“ statt.

Im Herbst startet das Projekt Bildungsquartier Bludenz Mitte. Hier soll ein lebendiger Ort entstehen, an dem Kindern, Jugendlichen und Familien ein zukunfts- und chancenreicher Bildungsweg ermöglicht werden kann. Der Stadtteil Bludenz Mitte bietet ein landesweit einzigartiges Areal, das durch eine hohe Dichte an Bildungsorganisationen geprägt ist. Für rund zweitausend Schüler*innen und deren Familien ist es der zentrale Ort der Bildung. Insgesamt sind es elf Einrichtungen, die sich in dem Stadtteil befinden. „Mit dem Bildungsquartier Bludenz Mitte bekommt die Stadt ein einzigartiges Projekt in der Bildungslandschaft“, freut sich Bürgermeister Simon Tschann.