Influencer Andrew Tate fordert Entlassung aus U-Haft in Rumänien

Der umstrittene Influencer Andrew Tate und sein Bruder haben vor einem Gericht in Rumänien ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft gefordert.

Die beiden ehemaligen Kickboxer im Alter von 36 und 34 Jahren wurden am Dienstag in Bukarest in Handschellen zu der Anhörung hinter verschlossenen Türen gebracht. Der Anwalt der Brüder, Eugen Vidineac, zeigte sich nach der Anhörung zuversichtlich, eine Entscheidung werde aber frühestens am Abend erwartet.