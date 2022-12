Greta Thunberg zerstört Ex-Kickboxer mit nur einem Satz

Damit hat der ehemaliger Kickboxer und Influencer Andrew Tate wohl nicht gerechnet. Beim Versuch Greta Thunberg zu provozieren zieht er den Kürzeren.

"Ja, bitte kläre mich auf"

Die Vorreiterin der weltweiten Klimaschutzbewegung Fridays for Future reagierte am Mittwoch: "Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an kleinerpenisenergie@hastdunichtsbessereszutun.com." Das saß aus Sicht vieler Twitter-Nutzer - am Donnerstagmorgen hatte ihr Post 2,2 Millionen Likes - der Post des ehemaligen Kickboxers 172 000.