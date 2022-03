"People, not Profit": Weltweit wird fürs Klima gestreikt

Unter dem Motto "People not Profit" gingen weltweit Menschen für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Auch in Bregenz fand eine Demo statt.

Weltweit gibt es am Freitag an ca. 1000 Orten Klimastreiks. Auch in Österreich wird an 10 Orten gestreikt - einer davon ist Bregenz. Gekommen sind ca. 800 Menschen. Anlass dafür sei die katastrophale Klimapolitik auf Landes-, Bundes- und globaler Ebene. "Seit drei Jahren sind wir nun schon auf der Straße", verdeutlicht Klimaaktivistin Sophia Hagleitner (17). "Getan hat sich ein bisschen was, aber bei weitem noch nicht genug. Es ist unsere Zukunft, die hier durch Untätigkeit zerstört wird. Es sind unsere Träume, die bei jeder Entscheidung gegen Klimaschutz platzen." Darum müsse man weiterhin Druck machen.