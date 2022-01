Infektionsteam überlastet: Freitesten nach fünf Tagen nicht mehr möglich

Das Infektionsteam kommt aufgrund der hohen Ansteckungszahlen an seine Grenzen. Ein Freitesten nach fünf Tagen ist nicht mehr möglich.

Das Infektionsteam und die Pathologie Feldkirch stoßen aufgrund der vielen behördlichen PCR-Tests an ihre Grenzen. Das Land Vorarlberg sieht sich deshalb gezwungen, bei den Absonderungen eine Anpassung vorzunehmen, heißt es in einer Aussendung von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Weiterer Digitalisierungsschritt

Freitesten erst nach Tag acht möglich

Zudem wird die Freitestmöglichkeit wird in der nächsten Zeit nicht mehr an Tag fünf der Absonderung ermöglicht, sondern erst an den weiteren Folgetagen. Derzeit werden Termine für Tag acht der Absonderung vergeben. Diese Anpassung liegt im Ermessen der Gesundheitsbehörde, wenn die vorhandenen Kapazitäten dies notwendig machen, heißt es seitens des Lands. Die vom Infektionsteam ausgestellten Bescheide werden entsprechend angepasst. „Für die Freitestmöglichkeit werden Sie von der Gesundheitsbehörde kontaktiert und zu einer weiteren Testung angemeldet“, so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.