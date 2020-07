Erstmals unter Anwesenheit des neu gewählten IV-Österreich Präsidenten Georg Knill durfte IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg beim "Industrieempfang mit Abstand" rund 200 Gäste aus Industrie, Wirtschaft und Politik in der Messe Dornbirn begrüßen.

In welchem Vorarlberg wollen wir in Zukunft leben?

Starker Wertewandel in der Vorarlberger Bevölkerung

Ohneberg: "Wir sehen in den letzten Monaten einen starken Wertewandel in Vorarlberg, der tief in die Bevölkerung hinein geht. Sichere und beste Arbeitsplätze haben eine neue Bedeutung gewonnen, nachdem in den letzten Jahren der Wert von Arbeit etwas verloren gegangen ist." So verhalte es sich auch bei einer hochwertigen Ausbildung, egal ob in der Lehre, Schule oder in der Hochschule. "Sehr stark an Bedeutung bei den Menschen gewonnen hat auch das Gütesiegel ‚Made in Vorarlberg‘ und regionale Themen. Für die Industrie ist dabei Regionalisierung und Globalisierung kein Widerspruch. Wir stehen mit unserem Bekenntnis zu Vorarlberg und der Wertschöpfung im Umkreis unserer Betriebe für Regionalität, brauchen aber globale Märkte", so Ohneberg weiter. "Ein weiteres Learning für uns ist, dass wir den Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Verantwortung für die Umwelt noch mehr Bedeutung schenken müssen."