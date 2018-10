Indiskutable Leistung der Altach Amateure in Saalfelden

Altach Amateure verlor bei Pinzgau/Saalfelden mit 0:2.

„Es war ein indiskutabler und enttäuschender Auftritt der Mannschaft. Mit solch einer Leistung kann man nicht einmal gegen ein schwaches Pinzgau gewinnen bzw. einen Punkt mitnehmen“, sagt Altach Amateure-Cotrainer Christian Schöpf nach der Blamage in Saalfelden. Ohne die Kaderspieler Tormann Benjamin Ozegovic und Lars Nussbaumer unterlag die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler mit 0:2 und verpasst den Sprung zumindest auf einen einstelligen Tabellenplatz. Nach 45 Minuten musste auch Torjäger Sinan Akdeniz verletzungsbedingt schon vom Spielfeld und es gab keine Offensivbemühungen von Alexandar Petkovic und Co. Saalfelden ging schon nach drei Minuten durch Thomas Herzog in Front, den Schlusspunkt setzten die Salzburger kurz vor dem Pausenpfiff durch Raphael Streitwieser. Von einem Spitzenteam sind die Altach Amateure mit Trainer Oliver Schnellrieder in dieser Saison weit entfernt.