Indians ziehen mit einem glatten Sieg ins Halbfinale

Dornbirns Baseballer siegen souverän gegen die Hard Balls.

Während die ersten beiden Begegnungen am Wochenende eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Indians waren, musste der Grunddurchgangssieger der Division West in Spiel drei bis zum Schluss kämpfen, um sich am Ende mit 7:6 durchzusetzen. Gleich im ersten Inning schafften es beide Teams auf das Scoreboard. Die Indians gingen mit 2:1 in Führung. Im dritten Inning waren es dann die Gäste aus Hard, die, dank zweier Singles und anschließender Runs, an den Indians vorbeizogen. Der Favorit aus Dornbirn zeigte sich aber unbeeindruckt und bis zum Ende des fünfen Innings lag er auch bereits wieder mit 6:3 in Front. Anschließend gab es noch Runs auf beiden Seiten, womit es mit dem Spielstand von 7:5 ins letzte Inning ging. In diesem konnten die Bulls zwar noch einmal auf 6:7 verkürzen, der Ausgleich oder sogar komplette Turnaround gelang ihnen jedoch nicht mehr. Im Halbfinale wartet auf die Indians nun der amtierende Meister, die Diving Ducks aus Wiener Neustadt, der gegen die Traiskirchen Grasshoppers mit 3:0-Siegen die Oberhand behielt.