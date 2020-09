Indians ziehen ins Halbfinale ein

Vorentscheidung für Dornbirns Baseballer.

Die Dornbirner sorgten am vergangenen Wochenende mit 13 Runs, darunter ein Grand Slam Homerun von Joachim Frick, in den ersten beiden Innings für die Vorentscheidung. Dieser hohe Vorsprung erlaubte es Coach Squires hinter einem dominierenden Pitcher Ben Runyon alle Spieler des Teams zum Einsatz zu bringen.

Am kommenden Wochenende stehen die Indians den Traiskirchen Grasshoppers gegenüber, die am Sonntag in einem äußerst spannenden Spiel 3 die Vienna Wanderers nach 12 Innings besiegen konnten.