Indians starten mit Sweep in die neue Saison

Mit zwei Siegen gelang den Indians ein Auftakt nach Maß.

Lange hat es nicht gedauert bis die Bats der Indians aus dem etwas längeren Winterschlaf aufgewacht sind. Nach dem ersten Inning des ersten Spiels stand es noch 1-1, im zweiten Inning schrieben Dornbirns Baseballer dann mit gleich 7 Runs an. Während die Batter der Cardinals gegen Ryan Rupp und Michael Jäger nur wenig anrichten konnten, sorgte die Indians-Offensive für weitere Runs. Offense Player of the Game war Marcel Jäger mit 3 Hits in 4 at bats. Im letzten at bat verpasste er den ersten Homerun seiner Karriere nur um wenige Meter.