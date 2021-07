Indians sichern sich nach Split den Divisionstitel

Das Team von Marin Pschorr qualifiziert sich fix fürs Halbfinale.

Dornbirn. Das Ziel der Dornbirn Indians war es am gestrigen Spieltag mit zumindest einem Sieg den Gewinn der Division West frühzeitig zu sichern. Dies sollte am Ende auch gelingen, doch bis dahin war es ein langer Weg.

Im ersten Spiel legte die Indians Offense von Beginn an eindrucksvoll los und sorgte frühzeitig für eine 10-4 Führung. Die ASAK Athletics gaben aber nicht auf und glichen das Spiel im achten Inning zum 12-12 aus. Im neunten Inning gelang beiden Teams je ein Run wodurch die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Nachdem die Dornbirner im zehnten Inning keinen weiteren Run verbuchen konnten, nützten die Attnanger einen Fehler der Indians Defense zum Sieg bringenden Run aus. Die Offense der Indians zeigte sich im ersten Spiel von ihrer besten Seite – 13 Hits, davon Homeruns von Chris Squires, Dominick Golubiewski und Marcel Theiner, der zudem drei weitere Hits verbuchen konnte.

Missverständnisse in der Defense und Kontrollprobleme der beiden Pitcher Rupp und Jäger ließen die Attnanger nicht nur wieder ins Spiel kommen, sondern erlaubten es ihnen am Ende auch den Sieg sicherzustellen.

Trotz der schmerzlichen Niederlage ließen Dornbirns Baseballer den Kopf nicht hängen und starteten stark ins zweite Spiel. Bereits im ersten Inning gelangen den Indians Spielern vier Hits auf den starken Attnanger Pitcher Jimmy Jensen und nach einem Fehler der A’s Defense gingen die Indians in diesem Spiel auch erstmals in Führung. Nur wenig später konnten auch die Athletics punkten, im dritten Inning sorgte aber Dominick Golubiewski mit seinem zweiten Homerun des Tages für die erneute Führung, die wiederum nicht lange halten sollte, denn nur wenig später erhöhten die Athletics nach einem Homerun auf 3-2. In dem nächsten vier Innings dominierten die beiden Pitcher Jensen und Lochlan Southee nach Belieben und so war es dann Chris Squires, der im vorletzten Inning mit seinem zweiten Homerun des Tages den Indians die erneute Führung bescherte. Mit dem Sieg im zweiten Spiel des Tages sicherte sich das Pschorr-Team erneut den Gewinn der Division West und hat sich somit fix fürs Halbfinale qualifiziert.