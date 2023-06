Indians nehmen an European Federation Cup 2023 teil

Die Partie am vergangenen Wochenende gegen die Diving Ducks endet für die Indians mit einem Split.

Dornbirn. Nach dem Split am vergangenen Sonntag gegen die Diving Ducks aus Wiener Neustadt – die Gastgeber aus Dornbirn entschieden die erste Partie 3:1, das zweite Spiel ging klar mit 9:3 an die Ducks, steht für Dornbirns Baseball-Team kommende Woche ein besonderes Highlight im Sportkalender an. Zum dritten Mal in fünf Jahren nehmen die Indians am European Federation Cup teil. Wie bereits 2019, damals beendeten die Dornbirner das Turnier als Sieger, vertreten die Indians Österreich beim European Federation Cup. Gespielt wird vom Montag, 19. bis Samstag, 24. Juni in Bratislava (Slowakei).