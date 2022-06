Indians müssen Niederlagen gegen Wanderers einstecken

Die Dornbirn Indians empfingen die Vienna Wanderers zum Heimspiel.

Beide mussten im ersten Inning je einen Run zulassen. Während sich Ryan Rupp und die Defensive der Indians in weiterer Folge schadlos hielten, gelang es der Offense der Indians im dritten Inning einen weiteren Run zu verbuchen und damit die Führung zu übernehmen. Die Dornbirner schienen gute Kontrolle über die Begegnung zu haben, verbuchten mehr Hits als der Tabellenführer der Division Ost, konnte die notwendigen Runs aber nicht machen und damit die Führung nicht ausbauen. Im siebenten Inning löste Michael Jäger dann Ryan Rupp für die Indians ab. Nachdem Jäger im achten Inning an der Führung festhielt und keinen Run zuließ, begannen im neunten und letzten Inning die Nerven des Pitchers etwas zu flattern. Die abgebrühte Offensive der Wanderers nützte dies prompt aus, eroberte im letzten Abschnitt die Führung und setzte sich schließlich mit 4:2 durch.

Im zweiten Spiel des Tages duellierten sich zunächst Shotaro Usui (Indians) und Peter Reyes (Wanderers) am Mound. Der japanische Pitcher der Gastgeber fand zu Beginn des Spiels nicht in seinen Rhythmus und ließ drei Runs der Gäste zu. Im dritten Inning schien kurz das Momentum in Richtung der Gastgeber zu wechseln, die Offensive der Wanderers antwortete allerdings im fünften Abschnitt, in dem sie durch drei weitere Runs mit 6:1 in Führung gingen. Der Arbeitstag von Indians-Pitcher Usui war damit beendet. Statt ihm versuchten sich Kruno Gojkovic und Chris Squires für je zwei Innings am Mound. Diese machten zwar einen makellosen Job, doch die Offense der Indians kam gegen Peter Reyes und Angelo Thau, der für die letzten beiden Innings pitchte, nicht mehr zur Geltung. Die Wanderers gewannen schlussendlich auch Spiel zwei mit 6:2 und konnten damit ihre Tabellenführung ausbauen. (cth)