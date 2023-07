Indians möchten auswärts unbedingt punkten

Nach dem Federation Cup und dem spielfreien Wochenende sind die Indians zurück im Ligaalltag.

Dornbirn. Das Europa Cup-Abenteuer ist zu Ende und die Dornbirn Indians befinden sich wieder im Ligaalltag und anders als in den letzten Jahren, als die Indians die Playoff-Teilnahme frühzeitig sicherstellen konnten, bleibt es diese Saison wohl bis zum Ende spannend. Das Team von Coach Graeham Luttor hatte einen schweren Start in die Saison und die fehlende Konstanz führte zu einigen Niederlagen. Seit einigen Wochen zeigt die Formkurve aber nach oben und so sind die Indians bereit für die letzten vier Spieltage.