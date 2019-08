Indians mit zwei weiteren Siegen

In den letzten beiden Heimspielen im BLA Grunddurchgang waren die Wiener Neustadt Diving Ducks zu Gast in Dornbirn.

Dornbirn. Da Gewinner des ersten Spiels bei einem Aufeinandertreffen im Finale den Heimvorteil genießen, war den Indians ein Sieg besonders wichtig. Entsprechend motiviert war das Team von Coach Rusty Thompson am vergangenen Wochenende. Ein Homerun von Joachim Frick im ersten Inning sorgte für die ersten beiden Runs und nach drei Innings lagen die Indians mit 9-0 in Führung. Das Spiel war aber weitaus enger, da die beiden Indians Pitcher Ryan Rupp und Paul Astl zahlreiche Batter der Ducks durch Walks und Hit by Pitches auf Base ließen. Die notwendigen Hits um daraus Kapital zu schlagen gelangen den Ducks aber nicht und konnten sich die Indians das erste Spiel des Tages nach sieben Innings frühzeitig mit 12-2 sichern.