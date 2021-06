Indians-Kader erhält Verstärkung

Die zweite Saisonhälfte der Indians beginnt auswärts in Attnang und für die Slowpitch League erfolgt der langersehnte Auftakt.

Dornbirn. Wie bereits die erste Saisonhälfte, beginnt auch die Zweite mit einem Doubleheader (zwei direkt aufeinander folgende Spiele der gleichen Mannschaften) gegen die ASAK Athletics, dieses Mal auswärts in Attnang.

Während die Indians nach der Ligapause zu Pfingsten auch letztes Wochenende spielfrei waren, mussten die ASAK Athletics in Feldkirch eine überraschende Niederlage einstecken. Trotz des Splits in Feldkirch sind die Attnanger nicht zu unterschätzen, haben sie sich doch für die Hälfte der Saison mit dem starken ehemaligen Import David Brandt verstärkt.

Golubiewski spielte nach seiner College Karriere in Polen, Deutschland (Stuttgart und Mainz) und auch Australien (Morley, WA). Nach der Leistungssteigerung in den letzten Runden wollen die Indians auch in Attnang überzeugen und zumindest einen Sieg mit nach Hause nehmen um die Tabellenführung zu festigen.