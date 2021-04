Indians gewinnen auch das zweite Spiel

Mit zwei Erfolgen gegen die Blue Bats beenden Dornbirns Baseballer die zweite Runde.

Dornbirn. Bei widrigen Wetterverhältnissen trafen am vergangenen Wochenende die Indians und Blue Bats erstmals seit 2009 wieder aufeinander. Es waren die Niederösterreicher welche in beiden Spielen zuerst „Runs scoren“ konnten, aber in beiden Spielen zusehen mussten wie die Indians die Führung übernahmen und am Ende einen glatten Sieg der Serie sicherstellten.