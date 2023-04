Indians empfangen beim ersten Heimspiel Schwechat

Am Sonntag laden die Dornbirn Indians zur ersten Frühjahrspartie auf der Sportanlage Rohrbach.

Dornbirn. In der zweiten Spielrunde der Baseball Bundesliga 2023 treffen die Indians am kommenden Sonntag, 23. April daheim auf die Schwechat Blue Bats, die im Vergleich zum letzten Jahr zahlreiche neue Spieler im Kader haben.

Nach dem ersten Spielwochenende, an dem die Indians ein Spiel gegen die Hard Bulls gewinnen konnten und das zweite Spiel wegen Dunkelheit vorzeitig abgebrochen werden musste, treffen die Indians nun auf die Niederösterreicher aus Schwechat, die am ersten Spieltag noch nicht zum Einsatz kamen. Die Blue Bats haben sich mit drei Spielern aus Übersee verstärkt, zudem stehen auch vier Spieler aus Lateinamerika auf dem Roster. „Die Schwechater sind damit zum jetzigen Zeitpunkt ein wenig der große Unbekannte“, betont Wolfgang Pschorr, Pressesprecher der Indians.

Die Vorbereitung auf die Saison war für die Indians wetterbedingt nicht einfach, was sich auch bei den Spielen in Hard am letzten Samstag in gewissen Phasen gezeigt hat. Die Woche wurde daher intensiv genutzt, um sich einerseits auf die Blue Bats vorzubereiten, aber auch die nächsten Schritte zu machen, um möglichst schnell den Leistungszenit zu erreichen.