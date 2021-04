Indians bei den Grasshoppers vor Bewährungsprobe

Auf Dornbirns Baseballer wartet das erste Auswärtsspiel.

Dornbirn. Am kommenden Sonntag (11:00 und 13:30 Uhr) stehen die Indians auswärts in Traiskirchen bei den Grasshoppers vor der ersten Bewährungsprobe der Saison.

Die Niederösterreicher steigerten sich in den letzten Jahren sowohl sportlich als auch organisatorisch und gehören spätestens seit der Finalteilnahme im letzten Jahr zu den Top Teams der Liga. Die Indians konnten in der vergangenen Saison keines der beiden Grunddurchgangsspiele gewinnen und scheiterten auch im Halbfinale an den Hoppers. In der laufenden Saison gab sich das Team von Coach Marin Pschorr bisher keine Blöße und konnte zuletzt im ersten Ländle-Derby zweimal die Hard Bulls bezwingen. An diesem Spieltag gelang den Indians Spielern Michael Jäger und Chris Squires zudem ihr jeweils 100. Base Hit ihrer Bundesliga-Karriere.