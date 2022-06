Indians behalten im Ländle-Derby die Oberhand

Die Dornbirn Indians gewinnen gegen die Hard Bulls und die U10 den ersten Sieg.

Dornbirn. Die Dornbirn Indians feierten im einzigen „Doubleheader“ der Baseball-Bundesliga am vergangenen Sonntag zwei volle Erfolge im Ländle-Derby gegen die Hard Bulls und konnten damit ihren Vorsprung in der Division-West weiter ausbauen.

Die Dornbirn Indians starteten stark und fokussiert in die erste Partie gegen die Harder. Bereits im ersten Inning legte der West-Leader mit drei Runs vor. Bulls-Pitcher Jonas Zimmermann schien nicht ins Spiel zu finden, aber auch Maximilian Luger auf Seiten der Indians musste einige Runs abgeben. Nach dem zweiten Inning stand es bereits 7:7. Im dritten Inning löste Ryan Rupp seinen Teamkollegen Luger ab und brachte Stabilität in die Defensive der Indians. In der Offensive gelang es den Gästen aus Dornbirn weiter zu scoren. Dann reagierten auch die Bulls und brachten Marcel Winder für Zimmermann, der ebenfalls die gegnerische Offensive unter Kontrolle brachte. Im sechsten Inning übernahm Levin Maier das Pitching und die Offense der Indians begann damit wieder zu laufen. Die Gäste scorten gleich sieben Runs und sorgten damit für die Vorentscheidung und setzten sich 18:8 durch.

Ebenfalls Grund zum Jubeln hatte der Nachwuchs der Indians. Nach vier Spielen gegen die Bulls ging es für das U10-Team erstmals gegen die Alterskollegen der Feldkirch Cardinals. „Etwas ersatzgeschwächt brauchten wir auch diesmal etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen und gerieten wieder schnell in Rückstand. Trotzdem gelang es, die Motivationen zu halten, um dann im fünften Inning ein wahres Feuerwerk zu zünden“, zeigte sich Coach Elias Niel begeistert. Hit um Hit brachte ganze 15 Runs und damit einen klaren Sieg im ersten Spiel. In der zweiten Partie zeigte der Indians-Nachwuchs wieder gute Einzelleistungen, vermochte aber nicht mehr den Druck aufrechterhalten. Durch ein paar Unachtsamkeiten in der Verteidigung und ein paar guter Schläge der Feldkircher, ging das zweite Aufeinandertreffen mit 10:5 verloren. Der Freude über den ersten Sieg in der Saison tat dies aber keinen Abbruch. (cth)