Indians beenden Grunddurchgang mit Split in Hard

Im Viertelfinale wartet Feldkirch.

Dornbirn. Nachdem der Divisionsgewinn bereits kürzlich in Attnang sichergestellt wurde, schenkte Coach Squires vergangenes Wochenende beim Baseball-Derby in Vorarlberg Maximilian Luger als Starting Pitcher und später Lukas Pichler als Relief Pitcher sein Vertrauen. Für beide Youngsters war es der erste Einsatz als Pitcher in der Bundesliga. Luger machte seine Sache gut, wurde aber leider zeitweise von der Verteidigung im Stich gelassen. Den Indians, die einige Stammspieler schonten, gelang es nicht den Rückstand aufzuholen und so verloren sie das erste Spiel gegen die Hard Bulls mit mit 4-8.