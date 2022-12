Indiana Jones ist zurück! Der erste Trailer zum neuen Film

Harrison Ford schlüpft ein letztes Mal in die Rolle des abenteuerlustigen Archäologen.

Action, Grabstätten und natürlich die ikonische Filmmusik - die bislang vier Indiana-Jones-Teile gelten schon längst als Klassiker. Bereits vor zehn Jahren wurde mit der Arbeit an Teil fünf begonnen, 2023 soll es nun so weit sein. Harrison Ford schlüpft ein letztes Mal in die Rolle des Archäologen. Der erste Trailer zum neuen Film in der Nacht auf Freitag veröffentlicht - natürlich mit dem altbekannten Indiana-Jones-Soundtrack.