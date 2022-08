Indiana Colts: Raimann bald im NFL-Einsatz?

Bernhard Raimann hat als Ersatzmann bei den Indiana Colts gute Chancen auf einen NFL-Einsatz.

Die österreichischen Footballspieler Sandro Platzgummer und Bernhard Seikovits haben es nicht in die 53 Mann umfassenden Saisonkader ihrer Teams in der National Football League (NFL) geschafft. Der Tiroler Platzgummer, der wie Seikovits über das International Player Pathway Program in die NFL kam, wird von den New York Giants als zusätzlicher Spieler geführt. Bei den Indianapolis Colts ist Bernhard Raimann als Draft-Pick erwartungsgemäß Teil des Aufgebots.