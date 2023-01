Inder von starkem Schneefall überrascht - Alpine Notlage in Gaschurn

Gegen 12.30 Uhr starteten zwei indische Staatsangehörige eine Wanderung und wurden später von starkem Schneefall überrascht.

Am Mittwoch, 18. Jänner 2023 gegen 12.30 Uhr starteten zwei indische Staatsangehörige von ihrer Unterkunft in Partenen eine Wanderung über die Ganiferstraße in Richtung Kops. Gegen 16 Uhr wurden die beiden Wanderer vom einsetzenden, starken Schneefall überrascht.