inatura startet wieder durch

Nach der Museumsöffnung finden demnächst auch wieder Veranstaltungen statt.

Anfang Juli startet die inatura dann auch wieder mit ihrem vielfältigen Exkursions- und Veranstaltungsprogramm. Die erste Exkursion führt am 3. Juli zu den Bödener Magerwiesen im Europaschutzgebiet „Klostertaler Bergwälder“. Am 11. Juli steht ein botanischer Spaziergang im Europaschutzgebiet Ludescherberg unter dem Motto „Keine Panik vor Botanik!“ auf dem Programm. Ein erster Vortrag beschäftigt sich am 16. Juli mit dem Thema „Das leise Sterben: Was hat Boden mit Gesundheit zu tun?“ – Referent ist Professor Martin Grassberger.