Inatura-Gastronomie und Träkerclub Höchst spenden für Assistenzhund

Erfolgreicher Markt ermöglichen Familie Bereuter die Finanzierung eines wichtigen Begleiters für ihren Sohn Emilian.

Dornbirn. Kürzlich luden Edi Sticharnig und Tochter Nina von der inatura-Gastronomie zu einer besonderen Scheckübergabe in ihr Restaurant in Dornbirn. Gemeinsam mit Sabine und Fredy Weinzierl vom Rheindelta Träkerclub Höchst konnten sie die stolze Spendensumme von 7.500 Euro an die Familie Bereuter aus Nüziders übergeben.

Vorausgegangen war dem Ganzen ein äußerst erfolgreicher Markt im vergangenen Jahr, zu dem die Initiatoren Familie Sticharnig und Weinzierl unter dem Motto „Herbstzauber“ in die inatura luden. „Ich hatte schon lange die Idee, einmal einen Markt für einen guten Zweck zu organisieren und schlussendlich konnten wir vergangenen Herbst diese Aktion realisieren“, erklärte Ideengeberin Nina Sticharnig. Obwohl das Wetter an diesem Tag nicht mitspielte und der geplante Markt im Freien kurzerhand in die Räumlichkeiten der inatura verlegt werden musste, tat dies dem Erfolg keinen Abbruch. „Wir waren überwältigt, wie viele Leute gekommen sind und auch gespendet haben. Durch viele großzügige Sponsoren, die uns die Getränke und das Essen gesponsert haben, konnten wir am Ende den gesamten Erlös spenden, und auch eine zusätzlich aufgestellte Kassa wurde fleißig mit Geld gefüttert, sodass wir die beachtliche Summe von 7.500 Euro erzielen konnten“, zeigte sich Edi Sticharnig stolz.

Teurer Vierbeiner

Im Laufe der Vorbereitungen erfuhren die Organisatoren vom Schicksal der Familie Bereuter. Deren Sohn Emilian wurde gesund geboren und erlitt mit zwei Jahren eine Hirnentzündung, in deren Folge der inzwischen 14-jährige Junge u.a. immer wieder epileptische Anfälle erleidet. Mit der gespendeten Summe wird für die Familie Bereuter nun ein Assistenzhund für Emilian finanziert. „Wir haben erfahren, dass sich die Kosten für einen Assistenzhund und dessen Ausbildung auf unglaubliche 20.000 Euro belaufen, deshalb wussten wir, dass unser Geld hier gut angelegt ist“, so Sabine Weinzierl.