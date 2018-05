In Zwischenwasser wird auch künftig die Bürgerbeteiligung aktiv gelebt

Die e5 Gemeinde will die Vorreiterrolle bei Klimaschutz und Baukultur weiter ausbauen

Zwischenwasser. Kilian Tschabrun, seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Zwischenwasser, sprüht geradezu vor Energie. Bei den zahlreichen Projekten die in der 3200 Seelen Gemeinde anstehen, kein Wunder. Vor allem in Punkto Nachhaltigkeit plant man zwischen Frutz und Frödisch so einiges. In Dafins ist das gemeinnützige Wohnbauprojekt auf Schiene, ungeklärt noch die rechtliche Umsetzung. Bürgermeister Tschabrun plädiert weiter dafür einen Teil als Mietkaufwohnungen zu errichten. Im Zentrum von Muntlix sind bereits bzw. werden rund 75 Eigentums- und Mietwohnungen entstehen. Speziell für die neuen, aber auch für die alteingesessenen Einwohner plant man ein zentral gelegenes Car-Sharing Modell in Zusammenarbeit mit der Firma Caruso. Ziel: ein E-Mietauto mit entsprechender Reichweite, soll eine Alternative zum Zweitauto bieten. Weiterer positiver Effekt, der Strom Überschuss der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage beim Kindergarten Muntlix könnte so ideal genutzt werden.