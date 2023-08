In Wolfsberg steht Austria Lustenau vor einer schweren Aufgabe

Im Auswärtsspiel in Kärnten hoffen die Mader-Mannen auf Punktezuwachs.

FUSSBALL

Der SC Austria Lustenau setzte in der Bundesliga sich vergangene Saison im Playoff-Halbfinale gegen den RZ WAC mit 2:1 durch. Der WAC und Austria Lustenau treffen zum sechsten Mal in einem Bundesliga-Spiel aufeinander – das Heimteam gewann nie (4 Auswärtssiege, 1 Remis).

Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga aus den ersten fünf Spielen gegen den RZ WAC sieben Punkte – so viele wie sonst nur gegen Salzburg (Juli 1997 bis Sept. 1998). Lustenau traf in jedem der fünf Bundesliga-Spiele gegen den WAC (7 Tore) – gegen keinen anderen Klub trafen die Vorarlberger in jedem der ersten fünf BL-Duelle.

Der RZ WAC holte vier Punkte aus den ersten zwei Spielen dieser Saison der Bundesliga – wie zuvor nur in der Saison 2014/15, als sogar mit sechs Siegen in Folge in die BL-Saison gestartet wurde.

Der RZ WAC gewann durch das 2:1 gegen den FC Blau Weiß Linz beim Auftakt bereits jetzt so viele Heimspiele wie im gesamten BL-Grunddurchgang der Vorsaison (damals 1S 1U 9N). Die Kärntner verloren unter Manfred Schmid zwei der acht Heimspiele in der Bundesliga – beide gegen den SC Austria Lustenau (21. Runde und Playoff-Halbfinale).

Der SC Austria Lustenau kassierte drei der vier Gegentore in dieser Saison der Bundesliga durch Hereingaben von der Seite (einmal Eckball, zweimal Flanke) – so viele wie in den BL-Spielen gegen den RZ Pellets WAC vergangene Saison (3 von 9).

Österreichische Bundesliga 2023/2024

3. Spieltag

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau Samstag 17 Uhr

Cashpoint SCR Altach – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt Samstag 17 Uhr

LASK Linz – FC BW Linz Samstag 19.30 Uhr

FC RB Salzburg – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr

SK Rapid Wien – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr

1. Spieltag

LASK Linz – SK Rapid Wien 1:1 (0:1); Cashpoint SCR Altach – FC RB Salzburg 0:2 (0:1); TSV Hartberg – SC Austria Lustenau 2:2 (1:0); Wolfsberger AC – FC BW Linz 2:1 (1:0); WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt 1:3 (0:1); FK Austria Wien – SK Sturm Graz 0:3 (0:2)

2. Spieltag