Sturm Graz vs Klagenfurt und LASK im Derby Favorit

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt Samstag, 12. August 2023, 17:00 Uhr, Merkur Arena, lSchiedsrichter: Markus Hameter

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs Klagenfurt

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga vergangene Saison in der 19. Runde in Graz erstmals ein BL-Spiel gegen den SK Puntigamer Sturm Graz (2-1) – die anderen sieben Duelle, darunter die ersten fünf, gingen allesamt verloren.

Der SK Austria Klagenfurt traf in der Bundesliga vergangene Saison in der 19. Runde in Graz erstmals in einem BL-Spiel gegen den SK Sturm Graz mehrfach (2-1). In den anderen sieben Spielen trafen die Kärntner nie häufiger als einmal pro Spiel und blieben dreimal torlos. Das war auch das einzige Duell, in dem der SK Sturm nicht mehr als ein Tor erzielen konnte.

Der SK Sturm Graz startete mit zwei Siegen in diese Saison der Bundesliga – erstmals seit 2019. Wie auch zuletzt 2019 blieben die Grazer dabei ohne Gegentor. Eine bessere Tordifferenz (+5) hatte der SK Sturm nur 1983/84 und 1997/98 nach den ersten zwei Spielen (jeweils +7).

Der SK Austria Klagenfurt punktete durch das 2:2 gegen den RZ WAC erstmals an einem 2. Spieltag in der Bundesliga und hält nach den ersten zwei Spielen bei vier Punkten. In der Vorsaison holte Klagenfurt den vierten Punkt erst im vierten Spiel (1:0, H gg. Die SV Ried).

SK Sturm Graz-Spieler Stefan Hierländer steht vor seinem 200. Spiel für die Grazer in der Bundesliga, 100 der 199 Spiele gewann er. Gegen den SK Austria Klagenfurt ist er in vier BL-Duellen mit dem SK Sturm ohne Punkteverlust – nur gegen den SC Austria Lustenau gewann er mit Sturm auch immer, da aber nur in zwei BL-Duellen

LASK – FC Blau Weiß Linz Samstag, 12. August 2023, 19:30 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs FC BW Linz

Das Duell LASK gegen FC Blau Weiß Linz ist das erste Linzer Derby in der Bundesliga seit dem 31. Mai 1997 – damals gewann der FC Linz gegen den LASK mit 3:0. Der LASK erzielte in den letzten vier Linzer Derbys zusammen nur ein Tor und blieb in diesen vier Spielen sieglos (3U 1N).

Die letzten drei Oberösterreich-Derbys in der Bundesliga endeten allesamt remis (dreimal 1:1 zwischen dem LASK und der SV Ried) – eine längere Remis-Serie gab es in der Bundesliga in den OÖ-Derbys noch nie. Das Heimteam ist seit vier OÖ-Derbys sieglos (3U 1N) – das gab es zuletzt von 2003 bis 2006 (7 Spiele in den Duellen Ried gegen SV Pasching).

Der LASK ist seit 10 Spielen in der Bundesliga gegen Aufsteiger ungeschlagen (5S 5U) – das gelang den Linzer Athletikern nie zuvor. In jedem dieser 10 Spiele trafen die Linzer Athletiker. Daheim verlor der LASK seit seinem Aufstieg 2017 noch nie gegen einen Aufsteiger (3S 3U).

Die vier Bundesliga-Tore des FC Blau Weiß Linz erzielten vier verschiedene Spieler: für Simon Pirkl (beim Auftakt), Tobias Koch, Ronivaldo und Julian Gölles war es jeweils das erste Tor in der Bundesliga. Ronivaldo und Gölles waren als einzige Spieler des FC Blau Weiß Linz an jeweils zwei Toren direkt beteiligt.