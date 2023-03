In welchem Tunnel jetzt geblitzt wird

"Es ist in Planung"

Offenbar schon aktiv

Offenbar ist die neue Geschwindigkeitsmessung bereits aktiv. Wer durch den Tunnel fährt, sollte also den Fuß vom Gas nehmen. Bei einem Lokalaugenschein am Donnerstag bremsten die Autofahrer vor den Pannenbuchten ab und hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auch in verschiedenen Social-Media-Gruppen wird schon vor dem neuen Blitzer gewarnt.