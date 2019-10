In Vielfalt geeint

Verleihungszeremonie des Zertifikats „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ für HTL Dornbirn.

Dornbirn. Nach einem Jahr intensiver Arbeit und Erfüllung verschiedener Kriterien war es am 30. September soweit: Die Verleihungszeremonie des Zertifikats „Botschafterschulen des Europäischen Parlaments“ fand im Haus der Europäischen Union in Wien statt – neben anderen österreichischen Schulen war auch die HTL Dornbirn für Vorarlberg dabei. Um die Akkreditierung als Botschafterschule zu erlangen, müssen die sich bewerbenden Schulen sechs europaweit einheitliche Kriterien zur besseren Integration europäischer Themen und Werte in den Schulalltag erfüllen.