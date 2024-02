In vielen Sprachen daheim

Maximilian Juen bekam den Dr. Emmi Herzberger Jugendsprachpreis.

Maximilian Juen konnte nicht nur in den „Dr. Emmi Herzberger-Sprachen“ Englisch und Spanisch punkten, sondern auch gute Kenntnisse in Rumänisch aufweisen. Seine Englischkenntnisse vertiefte Maximilian bereits als Gymnasiast im Rahmen eines Auslandssemesters in den USA. Seine vorwissenschaftliche Arbeit verfasste er anschließend in Englisch, bevor er sich entschloss, einen Zivildienstersatz in der Republik Moldau zu absolvieren. Im Rahmen dieses Internationalen Freiwilligenjahrs erwarb Maximilian Juen fundierte Kenntnisse der rumänischen Sprache. Die acht Monate nach dem Zivildienst verbrachte der junge Dornbirner in Kolumbien, wo er seine Spanischkenntnisse an einer Sprachschule festigte.