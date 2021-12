In Topbesetzung will Feldkirch zum Heimsieg

Die Bobzin-Ladies hoffen gegen Wiener Neustadt auf volle Punkte.

Am Samstag spielen die Damen des HC BW Sparkasse Feldkirch in der Reichenfeldhalle Feldkirch um 19 Uhr ohne Publikum gegen Handball Wr. Neustadt.

Im erst dritten Heimspiel der Saison wird das Team von Kapitänin Elisabeth Vidal, ehemals Schneider, vor Ende des Lockdowns nochmals vor leeren Rängen spielen. Doch dieser Wehrmutstropfen ist zu verkraften, denn erstmals wir die Mannschaft in Bestbesetzung und somit vollem Kader antreten können. Auch Kapitänin Elisabeth Schneider ist wieder mit an Bord.

Mit Wiener Neustadt wartet ein starker Gegner mit einem wurfgewaltigen Rückraum auf Feldkirch. Die Niederöstereicherinnen entführten am vergangenen Wochenende in Stockerau zwei Punkte. Doch auch die Montfortstädterinnen können nach zwei wichtigen Siegen in Folge selbstbewusst in die Partie gehen. Das Team möchte am Samstag nichts anbrennen lassen und sich die nächsten zwei Punkte holen. „Wir haben uns gut auf das Spiel vorbereitet. Eine stabile und aggressive Abwehr wird entscheidend sein, um den wurfgewaltigen Rückraum keine Chance zu geben. Zu Hause werden wir keine Punkte hergeben“, so Elisabeth Vidal.