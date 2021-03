In Tisis kann nun gekneipt werden

Die Agrargemeinschaft Tisis hat in den vergangenen Monaten eine neue Wassertrete errichtet.

Feldkirch . Der Holzplatz oberhalb der alten Säge in Tisis lädt Familien und Naturliebhaber zum gemütlichen Verweilen und Grillen ein – seit kurzem steht Erholungssuchenden in der Nähe des Betriebsgebäudes auch eine neue Wassertrete zur Verfügung.

Unter der Leitung von Vereins Fronmeister Erich Fussenegger wurde in der Gallmiststraße in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet und so entstand direkt hinter dem Michaelsbrunnen die neue Wassertrete. Trotz der aktuellen Temperaturen nutzten bereits einige Mutige die Möglichkeit und schritten durch das kalte Bergquellwasser – andere nutzten das angrenzende „Bänkle“ und genossen die Ruhe und Sonne in Tisis. Mit einem Dank an die bisher ein gelangten Spenden aus der Bevölkerung, der Stadt Feldkirch und großzügigen Firmen, hofft die Agrargemeinschaft Tisis auch baldigst das Einweihungsfest durchführen zu können. MIMA